Юрист Георгиева сообщила, что сбор некоторых видов подснежников может привести к уголовной ответственности

Юрист Алла Георгиева сообщила «Москве 24» , что за сбор растений, занесенных в Красную книгу РФ или конкретного региона, можно получить штраф и даже лишиться свободы.

Она подчеркнула, что важно проверять статус растений, прежде чем их срывать. В противном случае можно нарушить статью 8.35 КоАП РФ о причинении вреда редким видам. Для физических лиц штраф составит от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для должностных — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических — от 500 тысяч до миллиона рублей.

Весной наказание можно получить за сбор и продажу хохлаток, некоторых видов подснежников, цикламенов и кандыка кавказского.

«Если рвать такие цветы на особо охраняемых территориях, например в заповеднике или национальном парке, наказание будет уже уголовным по статье 260.1 УК РФ», — отметила юрист.

Нарушителей могут наказать обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными — до двух лет, принудительными — до четырех лет или лишением свободы на такой же срок. В двух последних случаях также предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей.

Алла Георгиева напомнила, что уголовная ответственность в России наступает с 16 лет. Если сбором краснокнижных первоцветов будут заниматься дети более младшего возраста, наказать могут родителей или иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Штраф составит от 500 до 2 тысяч рублей.