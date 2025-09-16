Юрист Георгиева рассказала о запрете скрытой или необоснованной видеосъемки в офисе

Сотрудники могут пожаловаться на работодателя, если он ведет скрытую или необоснованную видеосъемку. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева в разговоре с сайтом «Москва 24» .

По словам специалиста, установка камер в офисе разрешена, но только при условии, что руководство может обосновать необходимость этого для контроля за рабочим процессом. Факт должен быть отражен в приказе или локальных нормативных актах, с которыми сотрудники должны ознакомиться. Также в офисе должны быть записи, информирующие о видеосъемке в помещении.

«Скрытые камеры компании не вправе устанавливать, так как у работника есть право на полную и достоверную информацию об условиях труда», — отметила Георгиева.

Кроме того, видеонаблюдение не должно нарушать право на частную жизнь, поэтому камера не может быть расположена в местах, таких как душевая, туалет или помещение для переодевания.

«В противном случае сотрудник имеет право зафиксировать это на фото или видео, а затем подать жалобу в трудовую инспекцию, Роспотребнадзор, Роскомнадзор и обратиться с иском в суд», — заключила юрист.