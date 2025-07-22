Юрист Георгиева рассказала, что сотрудника не могут оштрафовать за опоздание из-за дождя

Из-за ливня с грозой, который накрыл Москву 21 июля, могли быть задержаны наземный общественный транспорт и, как следствие, сотрудники по пути на работу. О последствиях для работников рассказала юрист Алла Георгиева в беседе с « Москвой 24 ».

По словам эксперта, если сотрудник работает по договору и имеет обязательный распорядок дня, то нарушать его нельзя. Однако порой обстоятельства не зависят от человека.

«В частности, погодные условия, работа транспорта и так далее. В таком случае избежать проблем в связи с опозданием можно, если взять соответствующую справку от организации, ответственной за сложившуюся ситуацию», — пояснила специалист.

Георгиева подчеркнула, что штрафовать опоздавшего нельзя, так как по закону такой меры наказания нет. Однако сотруднику могут не оплатить время, проведенное в пути.