Юрист Георгиева рассказала, что нельзя прописаться на участках под личное подсобное хозяйство

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в интервью RT перечислила категории земельных участков, не подходящих для возведения жилых домов и последующей регистрации жильцов.

По словам эксперта, на землях сельскохозяйственного назначения строительство домов запрещено, можно лишь заниматься животноводством и растениеводством. Участки под личное подсобное хозяйство позволяют возвести строение, но оно не будет считаться жилым домом, и прописаться в нем не получится.

Как пояснила специалист, для прописки подойдут дачные участки. В таких районах есть необходимые условия для жизни и инфраструктура.