Юрист Георгиева призвала проверять все получаемые штрафы на подлинность

МВД России предупредило о мошеннических рассылках поддельных писем от имени государственных ведомств с ложными уведомлениями о задолженностях. В беседе с « Москвой 24 » ситуацию прокомментировала юрист Алла Георгиева.

Эксперт настоятельно рекомендовала проверять все полученные штрафы на подлинность. Это можно сделать на различных платформах. Так, портал «Госуслуги» предоставляет обширную информацию, включая соответствующие данные.

«Сюда приходит информация из всех ведомств. Штраф виден сразу при входе в „Госуслуги“. Чтобы проверить его наличие, нужно зайти в соответствующий раздел или кликнуть на сумму штрафа, чтобы узнать, кем он выставлен», — пояснила специалист.

Для проверки штрафов на сайте Госавтоинспекции, добавила юрист, потребуются информация о государственном номере и свидетельство о регистрации транспортного средства.