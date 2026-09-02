Юрист Георгиева предупредила об ответственности за оскорбления в родительских в чатах

Оскорбления, клевета и угрозы в родительских чатах школ и детсадов могут повлечь административную или уголовную ответственность, предупредила юрист Алла Георгиева, сообщает « Москва 24 ».

За оскорбление участнику чата может грозить административный штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Юрист пояснила, что значение спорного слова определяют по словарю, а не по тому, считает ли автор выражение разговорным.

Обвинения в воровстве или присвоении денег без доказательств могут квалифицировать как клевету. За нее предусмотрены штраф до 500 тыс. рублей или обязательные работы до 160 часов.

«Я тебя убью», даже сказанное в переносном смысле, могут воспринять как угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, сказала Георгиева. Санкция по этой статье предусматривает обязательные работы до 480 часов либо лишение свободы до двух лет.

Доказательством в суде могут стать скриншоты переписки, однако их достоверность можно оспорить. Более надежным подтверждением юрист назвала нотариальный протокол осмотра цифровых материалов.

Перед обращением в суд потерпевший может направить нарушителю претензию с требованием компенсации. В иск о моральном вреде можно включить расходы на нотариуса, юриста и госпошлину. Размер выплаты может зависеть от числа участников чата, увидевших спорное сообщение.