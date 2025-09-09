Юрист Георгиева предупредила о рисках тюремного срока за выброс мусора из окна

Юрист Алла Георгиева рассказала о наказании, предусмотренном за выброс мусора из окна. Нарушение может обернуться уголовным делом, предупредила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, для привлечения соседей к ответственности необходимо зафиксировать ситуацию на фото или видео либо заручиться свидетельскими показаниями. Затем нужно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или полицию. Чаще всего нарушителей штрафуют на сумму до трех тысяч рублей.

Георгиева также обратила внимание на случаи падения мусора на человека.

«Если последствия для здоровья суд признает тяжкими или выяснится, что они повлекли за собой смерть прохожего, виновного будут судить по статье 167 УК РФ», — отметила специалист.

Как пояснила юрист, санкции статьи предусматривают принудительные работы на пять лет либо лишение свободы на тот же период.