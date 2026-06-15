Юрист Георгиева предупредила, что за слив данных клиента можно получить штраф

За слив данных клиента и последующую спам-атаку организацию могут оштрафовать и привлечь к судебному разбирательству, сообщила юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT .

Она напомнила, что при обращении за услугой в организацию клиент предоставляет свои персональные данные, которые должны храниться в этом месте без какого-либо слива. Если же утечка данных произошла и за ней последовал массовый обзвон, гражданину следует озаботиться сбором доказательств.

«То есть делать скрины многочисленных звонков, в какое время они происходили. Стоит также записать подобные разговоры, что в них предлагается. И обязательно нужно зафиксировать номера, с которых звонили», — посоветовала Георгиева.

По ее словам, все эти данные потребуются для обращения в Роскомнадзор, который занимается правонарушениями в сфере персональных данных. Ведомство проверит, как защищались данные, был ли факт утечки и какие были ее обстоятельства. В результате виновника могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа.