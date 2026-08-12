Юрист Георгиева предупредила, что за шантаж интимными фотографиями грозит до 7 лет тюрьмы
За вымогательство с угрозой распространить интимные снимки может грозить до семи лет лишения свободы. Юрист Алла Георгиева посоветовала не платить шантажистам, сообщает Москва 24.
Георгиева рассказала, что такие действия обычно квалифицируют как вымогательство по статье 163 УК РФ. По первой части статьи нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.
Поводом для разъяснения стала история девушки, чей аккаунт взломали. Неизвестный нашел в архиве интимные снимки и потребовал деньги, угрожая отправить кадры родственникам. Девушка отказалась платить, после чего шантажиста задержали.
«Ни в коем случае нельзя идти на поводу у шантажистов, потому что нет никаких гарантий, что после перевода денег требования прекратятся. Они могут продолжаться до бесконечности», — предупредила Георгиева.
Юрист посоветовала не отказывать злоумышленнику сразу, а спросить реквизиты для перевода. По номеру карты полиция может установить его личность или причастных к схеме людей.
Если вымогательство совершила группа, например деньги должна была получить карта другого человека, виновным может грозить до семи лет лишения свободы, штраф до 500 тысяч рублей и ограничение свободы до двух лет.