Юрист Георгиева предупредила, что за шантаж интимными фотографиями грозит до 7 лет тюрьмы

За вымогательство с угрозой распространить интимные снимки может грозить до семи лет лишения свободы. Юрист Алла Георгиева посоветовала не платить шантажистам, сообщает Москва 24 .

Георгиева рассказала, что такие действия обычно квалифицируют как вымогательство по статье 163 УК РФ. По первой части статьи нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

Поводом для разъяснения стала история девушки, чей аккаунт взломали. Неизвестный нашел в архиве интимные снимки и потребовал деньги, угрожая отправить кадры родственникам. Девушка отказалась платить, после чего шантажиста задержали.

«Ни в коем случае нельзя идти на поводу у шантажистов, потому что нет никаких гарантий, что после перевода денег требования прекратятся. Они могут продолжаться до бесконечности», — предупредила Георгиева.

Юрист посоветовала не отказывать злоумышленнику сразу, а спросить реквизиты для перевода. По номеру карты полиция может установить его личность или причастных к схеме людей.

Если вымогательство совершила группа, например деньги должна была получить карта другого человека, виновным может грозить до семи лет лишения свободы, штраф до 500 тысяч рублей и ограничение свободы до двух лет.