Юрист Георгиева предупредила, что справка о дееспособности не гарантирует защиту при сделках с жильем
Юрист и риелтор Алла Георгиева сообщила «Москве 24», что справка о дееспособности продавцов жилья не может служить 100-процентной гарантией безопасности сделки.
Ранее Росреестр заявил, что предложение о внесении в закон обязательной проверки продавцов недвижимости противоречит конституционному праву на неприкосновенность частной жизни. Речь идет об информации из психоневрологических и наркологических диспансеров.
«Подобные документы могут запрашиваться только на добровольной основе — если покупатель хочет обезопасить себя, он вправе попросить продавца предоставить справки», — отметила эксперт.
По ее словам, стандартный документ из диспансера подтверждает лишь отсутствие учета и обращений за помощью, но не исключает наличия у продавца психического расстройства.