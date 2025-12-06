Юрист Георгиева предупредила, что справка о дееспособности не гарантирует защиту при сделках с жильем

Юрист и риелтор Алла Георгиева сообщила « Москве 24 », что справка о дееспособности продавцов жилья не может служить 100-процентной гарантией безопасности сделки.

Ранее Росреестр заявил, что предложение о внесении в закон обязательной проверки продавцов недвижимости противоречит конституционному праву на неприкосновенность частной жизни. Речь идет об информации из психоневрологических и наркологических диспансеров.

«Подобные документы могут запрашиваться только на добровольной основе — если покупатель хочет обезопасить себя, он вправе попросить продавца предоставить справки», — отметила эксперт.

По ее словам, стандартный документ из диспансера подтверждает лишь отсутствие учета и обращений за помощью, но не исключает наличия у продавца психического расстройства.