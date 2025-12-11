Юрист Георгиева предупредила, что самовольная вырубка елей может привести к уголовной ответственности

Юрист Алла Георгиева сообщила «Москве24» , что за незаконный сруб лесных насаждений россиянам может грозить административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Если стоимость срубленного дерева или нескольких деревьев не превышает пяти тысяч рублей, то речь идет об административном правонарушении согласно статье 8.28 КоАП РФ («Незаконная рубка»). В таком случае гражданам грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей и конфискация ели с инструментами, которые использовались при срубе (пилами или топорами).

Дополнительно по решению местных властей может быть наложен отдельный штраф. Помимо этого, необходимо будет выплатить ущерб, нанесенный лесному фонду или насаждениям в городских зеленых зонах. Размер выплаты зависит от оценки на основе методик Минприроды РФ, включая породу дерева, его высоту и диаметр.

Уголовная ответственность, согласно статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), наступает, если размер причиненного ущерба превышает пять тысяч рублей.

«Статья предусматривает наказания, включая штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, а также лишение свободы до двух лет», — предупредила юрист.

Если правонарушение совершено в особо крупном размере, организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, наказание ужесточается, и срок лишения свободы может достигать семи лет, подчеркнула Георгева.