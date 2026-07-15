Юрист Георгиева предупредила, что родители несут ответственность за ущерб, причиненный детьми чужим автомобилям
Юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала RT, как быть, если ребенок повредил автомобиль во дворе. По ее словам, сначала необходимо собрать доказательства вины конкретного ребенка. Это могут быть свидетельские показания или записи с камер наблюдения, которые хранятся в управляющей компании.
Далее следует обратиться в полицию, чтобы зафиксировать факт причинения ущерба транспортному средству. Если виновник окажется младше 14 лет, отвечать за его действия будут родители, независимо от того, состоят ли они в браке. Выплачивать компенсацию будут те, кто записан в свидетельство о рождении ребенка.
Если же ребенку больше 14 лет, требования предъявляются и ему, и его родителям. При наличии собственного дохода несовершеннолетний будет возмещать ущерб из своих средств, а при его отсутствии — родители.
Также Георгиева отметила, что оценку суммы ущерба проводит специальная оценочная компания.