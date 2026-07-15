Юрист Георгиева предупредила, что родители несут ответственность за ущерб, причиненный детьми чужим автомобилям

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала RT , как быть, если ребенок повредил автомобиль во дворе. По ее словам, сначала необходимо собрать доказательства вины конкретного ребенка. Это могут быть свидетельские показания или записи с камер наблюдения, которые хранятся в управляющей компании.

Далее следует обратиться в полицию, чтобы зафиксировать факт причинения ущерба транспортному средству. Если виновник окажется младше 14 лет, отвечать за его действия будут родители, независимо от того, состоят ли они в браке. Выплачивать компенсацию будут те, кто записан в свидетельство о рождении ребенка.

Если же ребенку больше 14 лет, требования предъявляются и ему, и его родителям. При наличии собственного дохода несовершеннолетний будет возмещать ущерб из своих средств, а при его отсутствии — родители.

Также Георгиева отметила, что оценку суммы ущерба проводит специальная оценочная компания.