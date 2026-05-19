Юрист Георгиева предупредила «букетчиц» об уголовной ответственности за мошенничество

Юрист Алла Георгиева сообщила «Москве 24» , что участниц схемы с букетами могут привлечь к уголовной ответственности.

С сети появились сообщения о новом виде обмана на свиданиях. По схеме девушка знакомится с парнем в приложениях для свиданий и зовет на встречу. Во время встречи она как бы случайно приводит его в цветочный магазин.

После того как мужчина купит букет, девушка почти сразу уходит и возвращает цветы обратно в салон. По словам юриста, мужчине будет сложно доказать участие девушки в схеме.

«Дело в том, что при вручении букета спутники крайне редко интересуются его дальнейшей судьбой», — отметила Георгиева.

При наличии доказательств, например записи с видеокамеры, за подобные действия предусмотрена ответственность по нескольким статьям. Если стоимость букета не превышает 2,5 тысячи рублей, это может быть признано мелким хищением.

Если же цена букета выше 2,5 тысячи рублей, деяние может быть рассмотрено как мошенничество. В таком случае возможна ответственность от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы до одного года или без такового.