Юрист Георгиева предложила жаловаться на захламление соседями площадки в УК и МЧС

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT объяснила, как действовать, если сосед захламляет общедомовое пространство.

Под такой территорией подразумеваются коридоры, лестничные клетки, площадки и тамбуры. По словам Георгиевой, оставлять там свои вещи без согласия других собственников незаконно.

Как пояснила эксперт, если сосед отказывается убирать вещи, рекомендуется сфотографировать или снять на видео ситуацию и обратиться в управляющую компанию. УК должна составить акт, подтверждающий нарушение. Далее можно направить жалобу в МЧС, суд или жилищную инспекцию, чтобы заставить недобросовестного жильца прекратить захламление и привлечь его к административному наказанию в виде штрафа.