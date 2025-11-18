Юрист Георгиева посоветовала составлять расписку о долге от руки

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева поделилась рекомендациями по составлению расписки о передаче денег в долг. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, в документе должны быть указаны полные паспортные данные обеих сторон: ФИО, дата рождения, номер документа, место регистрации, место рождения и так далее. Эти сведения понадобятся в случае, если должник не вернет деньги и придется обращаться в суд.

«В суд мы обращаемся по месту нахождения ответчика. Если в расписке не будет, к примеру, регистрации — даже не будет понятно, в какой суд подавать заявление», — отметила специалист.

Георгиева посоветовала составлять расписку от руки. Также важно конкретизировать механизмы передачи средств и поставить подписи.