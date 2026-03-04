Юрист Георгиева посоветовала фотографировать вещи при сдаче в химчистку

Юрист Алла Георгиева рассказала «Москве 24» , как можно обезопасить себя от порчи вещей в химчистке. Она напомнила, что всегда есть риск получить вещь с новыми недостатками после чистки. Потребитель должен иметь доказательства отсутствия дефектов до сдачи вещи исполнителю.

В договоре на оказание услуг, который часто оформляется в виде квитанции, следует указать всю необходимую информацию: кто сдает и кому (название организации и реквизиты), подробное описание вещи (цвет, фирма, фурнитура, дополнительные элементы), с каким дефектом сдается вещь и где он расположен. Например, «Жирное пятно размером пять сантиметров на два в области талии с правой стороны».

Георгиева советует сделать фото вещи при сдаче в химчистку, чтобы было видно, что оно сделано именно там. Также желательно выставить таймер фотосъемки для отображения даты и времени на кадре.

Необходимо указать в квитанции приблизительную стоимость сдаваемой вещи, иначе при конфликте будет сложнее доказать ее оценку. Если заказчик заметил, что вещь испорчена при получении, нельзя уносить ее домой. Следует зафиксировать в акте приема-передачи, что работа выполнена некачественно, и подробно описать все появившиеся дефекты.

Далее на основании этого документа пишется претензия исполнителю с требованиями устранить дефекты или выплатить компенсацию. Если в течение 10 дней администрация химчистки не выполняет указанные требования, заказчик имеет право обращаться в суд.