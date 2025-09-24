Юрист Георгиева посоветовала делать копии должностных инструкций, чтобы защититься от «тихого повышения»

Феномен «тихого повышения» подразумевает распределение обязанностей нового сотрудника между уже имеющимися работниками, что позволяет компаниям экономить средства. Юрист Алла Георгиева в беседе с «Москвой 24» поделилась рекомендациями о том, как избежать этого явления.

Специалист подчеркнула, что при трудоустройстве обсуждаются и прописываются условия работы в трудовом договоре. Любые изменения условий должны согласовываться с сотрудником. Если работодатель увеличивает нагрузку и требует выполнять несвойственные обязанности, это является нарушением.

Юрист рекомендовала делать копии трудового договора, должностной инструкции и приказов. Эти документы должны быть предоставлены сотруднику в течение трех дней.

«Чем детальнее прописаны условия, тем лучше защищены права работника», — отметила Георгиева.

В случае давления со стороны работодателя сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию или суд, но для этого необходимо зафиксировать все нарушения, заключила эксперт.