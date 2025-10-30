Юрист Георгиева посоветовала давать деньги в долг через онлайн-перевод

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT рассказала, как можно подтвердить заем, если договор не заключался.

При наличии переписки, пояснила эксперт, она будет учитываться как должное доказательство. Иногда достаточно просто сделать скриншоты беседы и обратиться с ними в суд. В некоторых случаях требуется заверение нотариуса.

«Можно привести свидетеля, желательно двух, которые слышали о договоренности. Но суд может не принять свидетельские показания», — предложила Георгиева.

Юрист также рекомендовала переводить деньги в долг онлайн. При передаче наличных средств доказать сам факт крайне сложно, предупредила специалист.