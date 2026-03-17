Юрист Георгиева отметила, что в аптеку можно вернуть лекарство, у которого нет инофрмации на русском языке

По ее словам, деньги за лекарства нельзя вернуть, если покупатель просто передумал. Это связано с тем, что лекарственные препараты входят в перечень товаров, не подлежащих обмену. Однако согласно статье 18 закона «О защите прав потребителей», любой товар с недостатком можно вернуть, в том числе и тот, что был куплен в аптеке.

Если покупатель обнаружил, что в купленной упаковке есть раскрошенные таблетки, ампулы со сколами или раскрытые капсулы, он может отнести препарат обратно и попросить заменить его на качественный или вернуть уплаченную сумму.

Также можно отказаться от лекарственного средства с истекшим сроком годности или при его несовпадении на упаковке и в коробке. То же самое относится к случаям, когда в упаковке нет инструкции по применению или информации на русском языке.

«Рецептурные препараты фармацевт вправе продавать только при наличии у покупателя соответствующего документа от врача. Если же их отпустили без рецепта, лекарства тоже можно вернуть обратно», — подчеркнула юрист.

При заказе онлайн покупатель вправе отказаться от препаратов в любое время до оплаты. Если купленный товар имеет недостатки, необходимо обратиться в аптеку с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. Один передается аптеке, а на втором фармацевт ставит подпись, отмечая, какого числа и кто именно принял претензию, и отдает покупателю. Если со дня получения претензии прошло 10 дней, а требования потребителя не удовлетворены, он вправе пойти в суд, а также обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и прокуратуру.