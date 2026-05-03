Юрист Георгиева отметила, что бывший муж обязан платить алименты экс-жене, если на ее иждевении остался ребенок-инвалид

Иногда встречаются ситуации, когда мужчина должен выплачивать алименты не только на ребенка. Юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала о случаях, при которых возможно получение алиментов в пользу бывшей жены. Ее слова привел сайт Neva.Today .

В Российской Федерации после развода бывший муж может быть обязан выплачивать алименты как на ребенка, так и на бывшую супругу. Это происходит при определенных обстоятельствах. Юрист пояснила, что женщина может иметь право на получение алиментов от бывшего партнера, если на момент развода она была беременна или находилась в отпуске по уходу за ребенком. Также алименты могут быть назначены, если на иждивении женщины остался ребенок-инвалид.

Чтобы получить алименты, женщине необходимо доказать свое финансовое положение и расходы в суде. Размер выплат устанавливается индивидуально и обычно составляет от половины до двух прожиточных минимумов.