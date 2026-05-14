Юрист Георгиева объяснила, почему гараж нельзя зарегистрировать как жилое помещение

В Москве возник новый тренд — покупка гаражей для постоянного проживания из-за их низкой стоимости и удобного расположения. Однако, по словам юриста Аллы Георгиевой, использование гаража в качестве жилого помещения нереально из-за несоответствия строительным, санитарным и техническим нормам. Об этом сообщила «Москва 24» .

Чтобы легально превратить гараж в квартиру, нужно перевести помещение в жилое согласно Жилищному кодексу. На практике это крайне сложно по нескольким причинам:

1. Гараж должен располагаться в жилой зоне, а не в гаражном кооперативе или на стоянке. 2. Помещения должны соответствовать жилым требованиям: быть отдельным строением со своим входом, иметь окна. 3. Необходимы центральные коммуникации, но получить разрешения на них для гаража невозможно.

Георгиева подчеркнула, что самостоятельная врезка в городские сети категорически запрещена. Если самовольно присоединиться к водопроводу или канализации, налагается административный штраф от 10 до 15 тысяч рублей для физического лица по статье 7.20 КоАП РФ.

Кроме того, если зафиксируют, что человек использует участок и гараж не по назначению, штраф составит от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка — минимум 10 тысяч рублей по статье 8.8 КоАП РФ. Гараж могут снести, даже если он в собственности.