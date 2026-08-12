Юрист Георгиева объяснила, как вернуть деньги за долгую доставку

Клиент может отказаться от заказа при просрочке доставки и потребовать вернуть предоплату. Для подтверждения задержки стоит сохранить переписку с поддержкой, сообщает RT .

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева пояснила, что при задержке доставки действует закон «О защите прав потребителей». Если ресторан обещал привезти блюда за час, после этого срока начинается просрочка.

Клиенту следует сохранять переписку со службой поддержки о задержке. При длительном ожидании лучше фиксировать обращения за каждый час: эти сообщения могут стать доказательством.

«И тогда возникнет право отказаться от исполнения заказа, написать, что больше нет времени ждать, и потребовать возврата предоплаты», — отметила Георгиева.

Если поддержка не решила проблему, клиент может направить ресторану письменную претензию. На ответ и удовлетворение требований отводится десять дней. Затем потребитель вправе обратиться в суд и потребовать не только возврат денег, но и штраф.