Юрист Георгиева объяснила, что для права быть усыновителем нужно посещать школу приемных родителей

Чтобы получить право быть усыновителем, необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства. Об этом рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT .

По ее словам, первым делом потребуется заполнить заявление в установленной форме о желании встать на учет в качестве кандидата в усыновители. Затем нужно написать автобиографию в произвольной форме.

Каждый гражданин, желающий усыновить ребенка, должен пройти курсы в школе приемных родителей и получить соответствующее свидетельство. Еще один важный документ — справка об отсутствии судимости.

Также необходимо предоставить справку с места работы, которая подтвердит должность, оклад и регулярность выплат.Кроме того, потребуется характеристика с работы и документы на жилье, включая акт по месту жительства. Нужно будет подтвердить, что за жилым помещением нет задолженностей.