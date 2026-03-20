Юрист Георгиева напомнила о возможности вернуть купленный в кредит товар

Юрист Алла Георгиева разъяснила в беседе с «Москвой 24» , что купленный в кредит товар можно вернуть в магазин, а уплаченные проценты при этом обязан возместить продавец.

В российском законодательстве нет положений, которые бы ограничивали возврат товара, приобретенного в рассрочку или кредит. В таких случаях применяется закон «О защите прав потребителей».

По словам эксперта, для возврата денег за товар, взятый в кредит, необходимо обратиться в магазин с письменной претензией. В документе следует указать причину возврата, номер счета для перечисления средств, а также факт оформления займа и уплаченные проценты.