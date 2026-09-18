Юрист Георгиева напомнила о штрафах за порчу городских клумб

Ранее камеры видеонаблюдения в жилом комплексе «Ильинские луга» зафиксировали случай, когда неизвестная женщина нарвала букет гортензий прямо с цветника.

По словам эксперта, в Подмосковье подобные действия чаще всего квалифицируются по статье 6.15 регионального Кодекса об административных правонарушениях как повреждение или уничтожение зеленых насаждений. В рамках этого норматива за каждый сорванный цветок гражданин может заплатить от 300 до 500 рублей, а должностное лицо — от 500 до одной тысячи. Однако санкции будут значительно выше, если растения вырвут с корнем или затопчут. Это могут посчитать уничтожением, и тогда гражданину придется отдать от 500 рублей до двух тысяч, а должностному лицу — от одной до пяти тысяч рублей.

Георгиева подчеркнула, что если подобное происходит непосредственно в столице, нарушителей привлекают по статье 4.18 КоАП города Москвы. В этом случае наказание следует не за каждую единицу растения, а за сам факт правонарушения. Штраф для обычного гражданина составит уже от 3,5 до 4 тысяч рублей, а для должностных лиц сумма достигает 50 тысяч рублей.