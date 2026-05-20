Юрист Георгиева напомнила о праве отказаться от наследства по завещанию

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева сообщила в беседе с RT , что наследник, указанный в завещании, имеет возможность отказаться от причитающегося ему имущества или передать право на его получение другому человеку.

По словам эксперта, существует два способа отказа. Первый — это отказ от наследства в течение шести месяцев после смерти наследодателя. В таком случае право на имущество перейдет к другим родственникам умершего, а при их отсутствии имущество станет выморочным.

Второй способ — это отказ от наследства в пользу определенного лица по своему усмотрению. При этом составитель завещания не может прописать условие, что имущество никому не должно достаться в случае отказа единственного наследника.