Юрист Георгиева напомнила о праве не оплачивать некачественную стрижку

Если стрижка в салоне красоты выполнена плохо, клиент может отказаться платить или потребовать переделать ее бесплатно. Об этом сообщила « Москве 24 » юрист Алла Георгиева.

Как пояснила специалист, по закону «О защите прав потребителей» клиент вправе требовать возмещения убытков и морального вреда при некачественном оказании услуги.

«Чаще всего такие ситуации решаются в досудебном порядке, потому что руководству невыгодно портить отношения с клиентом. Но если администрация на уступки не идет, необходимо написать претензию и вручить ее представителю салона», — отметила эксперт.

По ее словам, при отсутствии обратной связи в течение 10 дней можно обращаться в суд и Роспотребнадзор.