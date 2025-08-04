Юрист Георгиева напомнила о праве не оплачивать некачественную стрижку

Если стрижка в салоне красоты выполнена плохо, клиент может отказаться платить или потребовать переделать ее бесплатно. Об этом сообщила «Москве 24» юрист Алла Георгиева.
Как пояснила специалист, по закону «О защите прав потребителей» клиент вправе требовать возмещения убытков и морального вреда при некачественном оказании услуги.
«Чаще всего такие ситуации решаются в досудебном порядке, потому что руководству невыгодно портить отношения с клиентом. Но если администрация на уступки не идет, необходимо написать претензию и вручить ее представителю салона», — отметила эксперт.
По ее словам, при отсутствии обратной связи в течение 10 дней можно обращаться в суд и Роспотребнадзор.
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