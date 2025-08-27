Юрист Георгиева напомнила о праве детсадов не отпускать ребенка в сопровождении несовершеннолетних

Юрист Алла Георгиева сообщила « Москве 24 », что воспитатели имеют право не отдавать ребенка несовершеннолетним братьям или сестрам.

Как пояснила специалист, забирать ребенка могут не только родители, но и доверенные лица, указанные в письменном согласии на имя директора.

«Однако, если с ребенком по дороге домой что-то случится, а он был в сопровождении несовершеннолетнего, администрация учреждения будет нести ответственность», — отметила эксперт.

По ее словам, даже письменное заявление родителей, берущих ответственность на себя, не освобождает детский сад от статьи о неисполнении обязанностей по воспитанию. Поэтому на практике сотрудники дошкольного учреждения часто отказываются отдавать детей несовершеннолетним.