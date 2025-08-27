Юрист Георгиева напомнила о праве детсадов не отпускать ребенка в сопровождении несовершеннолетних
Юрист Алла Георгиева сообщила «Москве 24», что воспитатели имеют право не отдавать ребенка несовершеннолетним братьям или сестрам.
Как пояснила специалист, забирать ребенка могут не только родители, но и доверенные лица, указанные в письменном согласии на имя директора.
«Однако, если с ребенком по дороге домой что-то случится, а он был в сопровождении несовершеннолетнего, администрация учреждения будет нести ответственность», — отметила эксперт.
По ее словам, даже письменное заявление родителей, берущих ответственность на себя, не освобождает детский сад от статьи о неисполнении обязанностей по воспитанию. Поэтому на практике сотрудники дошкольного учреждения часто отказываются отдавать детей несовершеннолетним.