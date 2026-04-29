Юрист Георгиева напомнила, что просроченные лекарства нельзя выбрасывать в мусорный контейнер

Юрист Алла Георгиева сообщила «Москве 24» , что выбрасывать в мусорный контейнер аккумуляторы, просроченные лекарства и лампы с ртутью запрещено.

По ее словам, такие отходы представляют опасность и не должны попадать в обычный мусор.

«За нарушение данных правил выпишут штраф по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», — отметила эксперт.

Она пояснила, что гражданам грозит денежное взыскание от двух до трех тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 30 тысяч рублей, юридическим — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются.