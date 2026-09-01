Юрист Георгиева напомнила, что экспертиза может установить авторство подписи

Заемщик не избежит возврата денег, если намеренно поставит в долговой расписке подпись, не похожую на настоящую. Юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала, что суд при споре может назначить почерковедческую экспертизу, сообщает RT .

Георгиева пояснила, что подпись в расписке признают подписью заемщика, даже если он поставил ее небрежно или намеренно изменил написание.

«Когда один человек дает деньги в долг, а другой использует в расписке не свою подпись, расписывается лишь бы как, это все равно будет считаться его подписью», — сказала юрист.

При возникновении спора суд может назначить экспертизу. Специалисты изучат особенности почерка и установят, кто поставил подпись. Суд также проверит другие сведения из расписки, включая адрес проживания и паспортные данные заемщика.

Расходы на экспертизу сначала оплачивает инициатор исследования. После завершения дела он может попросить суд компенсировать понесенные затраты.