Юрист Гавриличев отметил, что суд учитывает интересы ребенка при определении места жительства

При спорах о месте жительства ребенка суд принимает решение, исходя из интересов несовершеннолетнего, а не из приоритета матери или отца. Об этом сообщил «Известиям» юрист по семейным делам, управляющий партнер ГК ЛИГАЛ Кирилл Гавриличев.

Эксперт подчеркнул, что в российском законодательстве нет презумпции оставления детей с матерью. В каждом случае необходимо учитывать обстоятельства и определять место жительства ребенка, исходя из его благополучия.

Оба родителя имеют равные права и обязанности, однако на практике маленькие дети, особенно до трех–четырех лет, чаще остаются с матерью при отсутствии у нее негативных характеристик.

По словам юриста, при рассмотрении спора суд учитывает множество факторов, включая условия проживания и привязанность ребенка. Отец может добиться проживания ребенка с ним при соблюдении определенных условий.

«Важны три фактора: ребенок на момент суда и выхода сотрудников органа опеки и попечительства для обследования условий проживания находится с отцом, во-вторых, ребенок выражает свое желание продолжать жить с ним, в-третьих, у отца не должно быть негативных характеристик», — пояснил Кирилл Гавриличев.

Мнение ребенка фиксируется с участием психолога, органов опеки или в ходе судебной экспертизы. Если ребенку исполнилось 10 лет, его обязательно опрашивает суд. Как правило, суд не меняет место жительства ребенка насильно, если тот уже адаптирован к текущим условиям.