Юрист Гартман рассказал о возможном будущем питомца после смерти хозяина

Вопрос, что станет с домашним животным после смерти его владельца, волнует многих. По словам юриста АБ «Михальчик и партнеры ЮК» Владимира Гартмана, российское законодательство предоставляет определенные инструменты для решения этой проблемы, хотя они и не идеальны. Об этом написал Life.ru .

Адвокат пояснил, что согласно статье 137 ГК РФ, животные считаются имуществом. Это позволяет владельцам завещать своих питомцев конкретным людям. «Составляете завещание у нотариуса, указываете, кому переходит питомец», — уточнил эксперт.

Если завещания нет, животное попадет в общую наследственную массу и перейдет к наследникам по закону, которые не всегда являются предпочтительным выбором для заботы о питомце.

Более того, существует механизм завещательного возложения, описанный в статье 1139 ГК РФ. С его помощью можно обязать наследника обеспечивать собаке уход, ветеринарную помощь и т. д. Если наследник не исполняет эти обязанности, заинтересованные лица могут требовать исполнения через суд.

Также возможно использовать завещательный отказ по статье 1137 ГК РФ. Например, можно оставить квартиру одному наследнику с условием, что он передаст собаку определенному человеку и выделит средства на ее содержание.

Однако юрист подчеркнул, что проконтролировать обращение с животным после смерти владельца может быть сложно. Поэтому самым надежным вариантом является выбор человека, которому вы действительно доверяете, а юридические инструменты лучше использовать как подстраховку.