Юрист Гартман напомнил об особом статусе дольщиков при банкротстве застройщика

Банкротство застройщика — сложная ситуация для участников долевого строительства. Однако дольщики в такой ситуации имеют особый статус, сообщил юрист Владимир Гартман в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, они имеют приоритет перед большинством других кредиторов.

«Закон предусматривает специальные правила именно для застройщиков-банкротов и дает дольщикам дополнительную защиту», — отметил специалист.

У дольщиков есть два варианта действий: требовать передачи жилого помещения или возврата денег. Важно учитывать, что это разные реестры требований. Если дом близок к завершению, можно заявляться в реестр требований о передаче жилья. В этом случае есть шанс получить квартиру.