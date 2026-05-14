Юрист Галкин предупредил, что нотариальное удостоверение сделок с жильем не всегда может обезопасить от мошенничества

Нотариальное удостоверение сделок с жильем не всегда может обезопасить от мошенничества, предупредил правозащитник и адвокат Михаил Салкин в беседе с радио Sputnik .

Юрист подчеркнул, что нотариус обязан разъяснить продавцу все последствия сделки. Однако, по словам Михаила Салкина, обман часто происходит на более поздних этапах.

«Защищается не столько квартира, сколько денежные средства от ее продажи», — пояснил он.

Если сделка будет оспорена, то квартира вернется первоначальному продавцу, а покупатель будет вынужден требовать денежную стоимость. При этом гарантий возврата денег нет.

Кроме того, Михаил Салкин отметил, что нотариусы не являются экспертами по проверке вменяемости и дееспособности. Он напомнил, что сделки могут быть оспорены не из-за психических заболеваний, а из-за того, что человек находился под воздействием мошенников. В таком случае человек может убедить нотариуса в том, что все в порядке, а затем передать деньги от продажи квартиры обманщикам.

На рынке недвижимости наблюдается ситуация, получившая название «эффект Долиной». Суть в том, что совершенные сделки по купле-продаже жилья впоследствии аннулируются через суд. Это происходит, если удается доказать, что продавец действовал под давлением мошенников. В результате добросовестные покупатели теряют и деньги, и право на жилье.