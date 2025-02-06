Юрист Габолаев: стоимость техосмотра авто в среднем увеличилась на 7,5%
С начала 2025 года в России проиндексировали стоимость технического осмотра автомобилей в соответствии с инфляцией. Об этом сообщил юрист Георгий Габолаев в разговоре с сайтом «Мир 24».
Специалист отметил, что тарифы на ТО в среднем возросли на 7,3–7,5%. Теперь минимальная цена услуги составляет 1097-1098 рублей, она может отличаться в зависимости орт региона.
Так, в Москве за технический осмотр машины нужно будет заплатить от 720 до 1182 рублей. В Санкт-Петербурге услуга стоит порядка 1856 рублей, добавил правозащитник Габолаев.
Пожару в фитнес-центре на востоке Москвы присвоили третий ранг
Лучших сотрудников производственного объединения наградили в Реутове
Штормовой ветер сорвал крышу и повалил десятки деревьев в Новороссийске
«Гордимся, что у нас такие специалисты». Воробьев поздравил ученых Подмосковья с Днем науки
Напавший в автобусе на женщин-контролеров москвич предстанет перед судом
Путин поручил блокировать преступные звонки с Украины
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте