Юрист Габолаев: стоимость техосмотра авто в среднем увеличилась на 7,5%

С начала 2025 года в России проиндексировали стоимость технического осмотра автомобилей в соответствии с инфляцией. Об этом сообщил юрист Георгий Габолаев в разговоре с сайтом «Мир 24» .

Специалист отметил, что тарифы на ТО в среднем возросли на 7,3–7,5%. Теперь минимальная цена услуги составляет 1097-1098 рублей, она может отличаться в зависимости орт региона.

Так, в Москве за технический осмотр машины нужно будет заплатить от 720 до 1182 рублей. В Санкт-Петербурге услуга стоит порядка 1856 рублей, добавил правозащитник Габолаев.