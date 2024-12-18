Юрист Фролова оценила возможность ужесточения наказания для неплательщиков алиментов

Эксперт по семейному праву Анна Фролова рассказала «Абзацу» , что многие меры в отношении неплательщиков алиментов нельзя применить оперативно

По мнению юриста, в качестве дополнительных ограничений для должников по алиментам можно ввести запрет на перелет бизнес-классом. Другой вариант — наказание за сокрытие доходов плательщикам алиментов.

«Можно ввести надзор, чтобы приставы истребовали все дебетовые карты, посмотрели, какие происходят налоговые отчисления. Вот платит человек 50 тысяч рублей на алименты, а у него три квартиры в Москве, предметы роскоши, дорогие машины. И он за них налоги платит. Возникает вопрос: с каких доходов он это делает?», — обозначила Фролова.

По данным на 2023 год, судебные приставы взыскали с россиян 66 млрд рублей долгов по алиментам — это на 39% больше, чем в 2022 году.