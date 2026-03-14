Юрист Фролова напомнила о существовании механизма компенсации алиментов ниже прожиточного минимума

Механизм компенсации алиментов ниже прожиточного минимума, который предлагает ввести лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, уже есть в юридической практике. Об этом напомнила юрист Анна Фролова в беседе с «Ридусом» .

Специалист объяснила, что уже сегодня существуют способы, позволяющие через суд требовать с «алиментщика» выплаты на содержание детей в необходимом объеме. Если один из родителей уклоняется от перечисления средств или злонамеренно занижает свои доходы, второй может обратиться с иском о взыскании твердой денежной суммы — не процента, а именно суммы.

По словам юриста, поправки, предложенные Мироновым, могут повлиять на собираемость алиментов, но уже существующий судебный механизм при этом сохранится.