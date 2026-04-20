Юрист Филин рассказал, что за мат на балконе могут наказать штрафом или арестом

Юрисконсульт «ПРАВОКАРД» Александр Филин в разговоре с KP.RU предупредил, что громкие скандалы и нецензурная брань на балконе поздним вечером могут привести к штрафам или даже аресту.

«За нарушение тишины и покоя граждан размер штрафа устанавливается регионом самостоятельно и варьируется от 1000 до 3000 рублей», — отметил эксперт.

Если человек не только шумит, но и матерится или ведет себя вызывающе по отношению к окружающим, штраф может составить от 500 до 1000 рублей. В более серьезных случаях могут отправить под административный арест на срок до 15 суток, предупредил специалист.