Юрист Филин предупредил о штрафах за неправильное хранение вещей на балконе

Многие жители многоквартирных домов используют балконы для хранения различного имущества, от лыж до старых коробок. Однако юрисконсульт компании «ПРАВОКАРД» Александр Филин в беседе с KP.RU предупредил, что такое захламление может привести к серьезным штрафам.

Юрист отметил, что загромождение балкона вещами может быть расценено как нарушение требований пожарной безопасности. В этом случае владельцам балкона грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей с предписанием об устранении захламления собственными силами. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится и составит от 12 до 20 тысяч рублей.

Особую опасность представляют легковоспламеняемые вещи, такие как старая деревянная мебель, картон, бумага, уголь для шашлыка и другие горючие материалы. Кроме того, на балконе категорически запрещено держать взрывоопасные предметы – газовые баллоны, канистры с бензином или растворителями. За это предусмотрены такие же штрафы, а в случае пожара или взрыва ответственность может стать уголовной.