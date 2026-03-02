Юрист Феттер сообщила, что мужчинам стоит заранее обсуждать с супругой порядок общения с детьми после развода

Юрист Лариса Феттер сообщила NEWS.ru , что мужчинам стоит заранее обсудить с супругой порядок общения с детьми после развода. Это поможет избежать потенциальных препятствий со стороны бывшей жены.

Феттер рекомендует урегулировать порядок общения с детьми до расторжения брака. По ее словам, это позволит защитить права отца и ребенка. Если договориться не получается, можно обратиться в суд. Суды всегда защищают право ребенка на общение с обоими родителями. Главное — грамотно составить график общения, учитывая расписание родителей и возраст детей. Тогда, если возникнут проблемы, решение суда можно будет исполнить принудительно.

Ранее юрист по семейным делам Анна Штейнфельд заявила, что брачный договор снижает риски при разделе имущества и предусматривает компенсацию для супругов в декретном отпуске.