Юрист Феттер порекомендовала мужчинам, планирующим развод, избегать ссор с супругой

Юрист Лариса Феттер в интервью NEWS.ru порекомендовала мужчинам, планирующим развод, сохранять доброжелательность и избегать ссор с супругой. Она подчеркнула, что конфликты и оскорбления могут только усугубить ситуацию.

Даже если отношения разрушены, важно не переходить на личности и не устраивать скандалов при детях. Бывшая жена остается матерью ваших детей, и от вашего общения зависит их психологический комфорт.

Конструктивный диалог поможет быстрее решить все вопросы и начать новую жизнь. Юридические аспекты же лучше доверить профессионалам — это позволит сосредоточиться на восстановлении внутреннего равновесия, отметила Феттер.