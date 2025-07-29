Юрист Феттер напомнила об установленном сроке выделения доли жилья ребенку при маткапитале

При покупке жилья с использованием материнского капитала у родителей есть шесть месяцев для выделения доли несовершеннолетнему ребенку. Об этом рассказала юрист Лариса Феттер в беседе с News.ru .

Как пояснила эксперт, отсчет начинается с момента полного погашения ипотеки или регистрации права собственности. Нарушение срока может привести к проверкам прокуратуры и Пенсионного фонда России.

«Родителям грозят штрафы согласно КоАП, а в крайних случаях — признание сделки недействительной. Принудительное выделение долей через суд», — предупредила специалист.

По ее словам, чтобы исправить ситуацию, необходимо срочно оформить соглашение о выделении долей или дарственные и подать документы в Росреестр.