Юрист Феттер напомнила об установленном сроке выделения доли жилья ребенку при маткапитале
При покупке жилья с использованием материнского капитала у родителей есть шесть месяцев для выделения доли несовершеннолетнему ребенку. Об этом рассказала юрист Лариса Феттер в беседе с News.ru.
Как пояснила эксперт, отсчет начинается с момента полного погашения ипотеки или регистрации права собственности. Нарушение срока может привести к проверкам прокуратуры и Пенсионного фонда России.
«Родителям грозят штрафы согласно КоАП, а в крайних случаях — признание сделки недействительной. Принудительное выделение долей через суд», — предупредила специалист.
По ее словам, чтобы исправить ситуацию, необходимо срочно оформить соглашение о выделении долей или дарственные и подать документы в Росреестр.
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