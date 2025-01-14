Юрист Федюнина не увидела ничего плохого в сдаче собак в аренду

Юрист, председатель Ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина в беседе с ИА НСН прокомментировала тему сдачи собак в аренду, заявив, что при правильном составлении договора беспокоиться не о чем, так как животные получат надлежащие условия содержания.

Ранее в СМИ отметили рост числа предложений о прокате собак, что стало особенно популярно во время пандемии. Зоопсихолог Михаил Ширшков выразил обеспокоенность тем, что отсутствие постоянного хозяина негативно сказывается на психическом и физическом состоянии животного.

Федюнина не согласилась с этим мнением и предложила внимательно изучать условия договоров аренды питомцев.

Если для собаки обеспечиваются комфортные условия, если рядом нет шумных компаний или детей, которые могли бы ее беспокоить, то почему бы и нет. Всегда найдутся люди, которые будут переживать по любому поводу, сказала собеседница.