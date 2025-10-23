Юрист Файрушина призвала создать список надежных «домов трудолюбия» в России

Координатор движения «Альтернатива», юрист Арина Файрушина в интервью сайту «Постньюс» предложила создать в России реестр добросовестных «домов трудолюбия», обеспечивающих оплату труда своим постояльцам.

Файрушина подчеркнула необходимость сотрудничества между благотворительными организациями, властями и правоохранительными органами для решения проблем этих заведений.

«Необходимо создать межведомственные рабочие группы по борьбе с рабством», — заявила она.

По мнению юриста, государство не уделяет должного внимания проблеме работных домов, поскольку они способствуют решению задачи социализации маргинализированных людей без активного участия государства. Файрушина считает, что без усиления контроля со стороны НКО решить проблему «современного рабства» невозможно.