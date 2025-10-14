Юрист Эртель рекомендовал собрать доказательства при обмане в онлайн-магазине

Обман в интернет-магазинах — это серьезная проблема, с которой сталкиваются многие покупатели. Юрист Андрей Эртель рассказал Life.ru , как действовать в таких ситуациях.

Специалист настоятельно рекомендовал собрать доказательства обмана.

«Скриншоты карточки товара (описание, цена, условия доставки/возврата, реквизиты продавца), электронный чек, переписку, историю заказа, трек‑номер, фото/видео распаковки, акт пункта выдачи или курьера о расхождениях», — пояснил эксперт.

По его словам, далее необходимо отправить контрагенту письменную претензию с требованиями и ссылками на закон «О защите прав потребителей». Следующий шаг — открытие спора на сайте. При отсутствии реакции от продавца можно направить иск в суд.

Как пояснил юрист, если клиент столкнулся с мошенничеством, стоит подать заявление в полицию. К признакам аферы он отнес перевод на карту физлица, отсутствие реквизитов компании, сайт-однодневка.