Юрист Елисеева напомнила о выплатах для инвалидов и участников ВОВ к 9 Мая | 360°

02 мая 2024, 14:46
Юрист Елисеева напомнила о выплатах для инвалидов и участников ВОВ к 9 Мая
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны положена ежегодная федеральная выплата к 9 Мая. Об этом рассказала юрист Анастасия Елисеева в беседе с News.ru.
По ее словам, размер финансовой поддержки составляет 10 тысяч рублей. Для получения необходимо являться гражданином РФ, а также проживать на территории России, Латвии, Литвы или Эстонии. Еще одно условие — наличие подтвержденного льготного статуса.
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Эксперт напомнила, что и регионы могут устанавливать единовременные выплаты ко Дню Победы.
Инвалиды
Великая Отечественная война
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