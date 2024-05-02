Юрист Елисеева напомнила о выплатах для инвалидов и участников ВОВ к 9 Мая | 360°

Общество 02 мая 2024, 14:46 Юрист Елисеева напомнила о выплатах для инвалидов и участников ВОВ к 9 Мая

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Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны положена ежегодная федеральная выплата к 9 Мая. Об этом рассказала юрист Анастасия Елисеева в беседе с News.ru.

По ее словам, размер финансовой поддержки составляет 10 тысяч рублей. Для получения необходимо являться гражданином РФ, а также проживать на территории России, Латвии, Литвы или Эстонии. Еще одно условие — наличие подтвержденного льготного статуса.

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Эксперт напомнила, что и регионы могут устанавливать единовременные выплаты ко Дню Победы.