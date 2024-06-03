Юрист Ефимов напомнил, что незаконно использовать заброшенные дачные участки

Даже если соседний дачный участок пустует или давно заброшен, самовольно занимать его нельзя. Об этом News.ru рассказал юрист Сергей Ефимов.

По его словам, за захват чужой земли можно оказаться в суде. Если вина «оккупанта» будет доказана, участок придется освободить и вернуть ему прежний вид.

«Некоторые дачники порой пытаются „откусить“ часть соседнего участка — например, сдвинуть на несколько метров свой забор. Эти действия тоже находятся вне правового поля и могут быть оспорены соседями в судебном порядке», — объяснил юрист.

Он добавил, что, если дачнику приглянулся какой-то участок, то самый правильный путь — узнать, кто его собственник, и договариваться с ним. В противном случае владелец земли может появиться в самый неожиданный момент.