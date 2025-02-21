Юрист Дуброва: при заключении договора ренты стоит прописать размер содержания

Юрист Светлана Дуброва напомнила, что каждый владелец квартиры или дома может заключить договор ренты. Соглашение предполагает передачу права собственности другому лицу взамен на материальную поддержку и уход, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, особенностью договора пожизненного содержания с иждивением является обязательство будущего владельца заботиться о нынешнем хозяине квартиры, оказывая ему необходимую помощь и поддержку. В отличие от обычного пожизненного содержания, такой договор предусматривает не только финансовые выплаты, но и обеспечение едой, одеждой, лекарствами и вещами, а также поддержание здоровья и помощь в бытовых делах.

Специалист отметила, что важно учесть возможные сложности, связанные с совместным проживанием, особенно если характеры сторон окажутся слишком разными. Юрист посоветовала заранее обсудить и подробно прописать в договоре размер содержания, возможность его индексации, расходы на продукты питания, одежду, лекарства и ремонт жилого помещения.