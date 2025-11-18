Юрист Дубинин дал советы, как избежать конфликтов с родственниками при наследовании имущества

Наследование имущества часто становится причиной споров между родственниками. Олег Дубинин, управляющий партнер консалтинговой компании «Дубинин & партнеры», рассказал Life.ru о том, как правильно решать наследственные вопросы и избежать конфликтов.

Согласно статье 1142 Гражданского кодекса РФ, наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследуют по праву представления. Закон не учитывает характер отношений между наследодателем и наследниками и не делает различий с морально-нравственной точки зрения.

Однако существует понятие «недостойный наследник», определенное в статье 1117 ГК РФ. Недостойным наследником считается тот, кто своими умышленными противоправными действиями способствовал призванию себя или других лиц к наследованию или увеличению доли наследства.

Единственным способом изменить установленный порядок наследования является составление завещания согласно статье 1118 ГК РФ. Наследодатель, желающий передать все имущество супруге вместо детей от предыдущего брака, должен надлежащим образом оформить завещание с соблюдением всех юридических формальностей.

«При наличии завещания первоочередным считается завещание, а не наследники по закону», — подчеркнул Олег Дубинин.