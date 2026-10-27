Юрист Демченко объяснил, как получить компенсацию за сбитых на дороге животных

Водитель, сбивший домашнее животное или птицу, может покинуть место происшествия только после оформления ДТП, иначе ему грозит лишение прав. Об этом сообщил кандидат юридических наук Максим Демченко в беседе с Ura.ru .

«Обязательно вызовите Госавтоинспекцию, — подчеркивает собеседник. — Пока ждете, можно поспрашивать местных, нет ли хозяина, и записать его данные и контакты, если найдете. Однако покидать место происшествия для поиска владельца животного или птицы нельзя».

Наезд на домашнюю птицу или скот считается ДТП, поскольку причиняется материальный ущерб имуществу. Если водитель уедет с места, его привлекут по части 2 статьи 12.27 КоАП — это грозит лишением прав на срок от одного до полутора лет либо арестом до 15 суток.

Хозяин животного вправе требовать возмещения его стоимости или расходов на лечение. Водитель отвечает как владелец источника повышенной опасности в большинстве случаев даже без вины, если не докажет непреодолимую силу или умысел хозяина. Фиксированной таксы за домашних животных нет: размер выплат определяют рыночной стоимостью с учетом породы, возраста, веса, документов на покупку или заключением оценщика и ветеринара.